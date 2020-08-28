Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesine bağlı Veziru köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir baba ve oğlu geçtiği sırada patladığını söyledi.

Hogyani, patlamada baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirtti.