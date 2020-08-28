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Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesine bağlı Veziru köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir baba ve oğlu geçtiği sırada patladığını söyledi.
Hogyani, patlamada baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Etiketler: Afganistan bomba saldırıSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 15:08
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