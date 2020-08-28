Amerika Birleşik Devletleri casusluk skandalı ile çalkalanıyor.

Rus istihbaratı adına casusluk yapmak suçuyla tutuklanan 45 yaşındaki Peter Rafael Dzibinski Debbins isimli eski özel kuvvetler subayı suçunu kabul etti.

Debbins, yaptığı yazılı açıklamada “Rusya’da kendim için Mesih gibi bir vizyonum vardı. Onları baskıcı hükümetlerinden kurtaracaktım, bu yüzden bana ulaştıklarında gurur duydum.” İfadelerini kullandı.

Savcıların yaptığı açıklamaya göre Rus istihbaratı Debbins ile ilk kez, Debbkins 19 yaşında ABD’de bir üniversite öğrencisiyken irtibat kurdu.

Debbkins,, 1998 yılında Rus istihbaratının isteğiyle ABD ordusuna katıldı,

2001'de ABD Özel Kuvvetlerine geçti.

Yetkililer casusluk olayının 1996 ila 2011 yılları arasında yapıldığını açıkladı.

Debbins ABD ordusunda çalıştığı dönemde yüksek gizlilik içeren dokümanlara erişme iznine sahipti.

Debbins, çalıştığı özel kuvvetler birimindeki faaliyetleri ve ABD karşı istihbarat ajanlarının isimlerini Rus istihbaratı ile paylaşmakla suçlanıyor.

Hazırlanan iddianamede Debbins'in kendini “Rusya’nın sadık evladı” olarak tanımladığına dikkat çekildi.

'Casusluk Yasası' uyarınca yargılanacak olan Debbins, suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.