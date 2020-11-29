Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı araç saldırısı: 31 ölü
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Afganistan’ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 31 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı.
İsmi açıklanmayan Afgan yetkili, Afganistan’ın Gazne vilayetinde bir kamu güvenlik binası yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.
Yetkili, saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını aktardı.
Saldırının, tamamen patlayıcılarla dolu olduğu belirtilen Humvee türü zır hlı bir araçla yapıldığı ve binada komando birliklerinin bulunduğu kaydedildi.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan Terör Saldırısı
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