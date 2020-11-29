İsmi açıklanmayan Afgan yetkili, Afganistan’ın Gazne vilayetinde bir kamu güvenlik binası yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Yetkili, saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırının, tamamen patlayıcılarla dolu olduğu belirtilen Humvee türü zır hlı bir araçla yapıldığı ve binada komando birliklerinin bulunduğu kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.