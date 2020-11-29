Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 496 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede koronavirüs (COVID-19) kaynaklı toplam can kaybı 136 bin 696’ya ulaştı.
Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 810 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 392 bin 919'a çıktı.
Şu ana kadar 8 milyon 802 bin 267 kişi iyileşti.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Koronavirüs Hindistan
Son Haberler
- 10:02
- 10:05
- 09:52
- 09:48
- 09:35
Sıradaki Haber
Mısır: Hedasi Barajı konusunda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz