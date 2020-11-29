Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 810 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 392 bin 919'a çıktı.

Şu ana kadar 8 milyon 802 bin 267 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.