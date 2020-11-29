Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 11 yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Çin ana karasında son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 11 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi.
Yeni vakaların 4’ü Fucien eyaletinde, 3’ü Şanghay’da tespit edilirken, Sıçuan, Yünnan, Şaanşi ve Gansu eyaletlerinde ise birer vaka görüldü.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 512’ye yükseldi.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 81 bin 598.
Etiketler: Çin Koronavirüs
Son Haberler
- 11:22
- 11:30
- 10:53
- 10:36
- 10:44
Sıradaki Haber
Hindistan'da 496 kişi daha koronavirüsten öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz