Yeni vakaların 4’ü Fucien eyaletinde, 3’ü Şanghay’da tespit edilirken, Sıçuan, Yünnan, Şaanşi ve Gansu eyaletlerinde ise birer vaka görüldü.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 512’ye yükseldi.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 81 bin 598.