Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, Kabil'in merkezindeki bakanlık binası önünde yaşanan patlamanın ardından saldırganların binanın içine girerek güvenlik güçleriyle çatıştığını söyledi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık binasına saldıran 4 kişinin saatler süren operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği belirtilerek saldırıda 4 sivilin aralarında bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Bakanlık binası, Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve elçiliklerin yakınında bulunuyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA