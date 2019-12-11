Dünya
Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı: 50 yaralı11 Aralık 2019 Çarşamba 09:49 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 09:57
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü civarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Parvan vilayetinin Bagram ilçesi Kaymakamı Abdul Şükür Kuddusi, yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bagram Hava Üssü yakınındaki sağlık merkezini hedef aldığını söyledi.
İlk belirlemelere göre 50 kişinin yaralandığını ifade eden Kuddusi, patlamada bölgedeki birçok evin zarar gördüğünü belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırının ardından bölgede silah seslerinin duyulduğunu aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: saldırı Kabil bagram Afganistan