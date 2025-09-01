Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.09.2025 07:54

Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın doğusundaki Kunar velayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, gece saatlerinde meydana gelen deprem hakkında açıklamada bulundu.

Depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirten yetkili, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.

Yetkili, depremde ilk belirlemelere göre 500'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 1000'den fazla kişinin de yaralandığını, ölü sayısının yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin olduğunu doğruladı.

Mücahid, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı.

Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.

Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri

Mücahid, "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Afganistan
Sıradaki Haber
Nijerya'da yolcu taşıyan tekne battı: 13 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:31
Adana'da su borusu patladı, cadde göle döndü
09:33
Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri 26 Eylül'de sahiplerini bulacak
09:25
Okullarda uyum haftası ile birlikte trafik yoğunluğu da başladı
09:13
Denizli'deki yangına müdahale sürüyor
09:29
Osmanlı'nın son büyük projesi: Hicaz Demiryolu
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de diplomasi trafiği
Denizlerde av yasağı sona erdi
Denizlerde av yasağı sona erdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ