Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin 9 vilayetinde son 24 saat içerisinde Taliban militanlarıyla, güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını açıkladı.

Çatışmalarda 228 militan öldürülürken, 116 militan da yaralandı.

Açıklamada, Taliban'a karşı düzenlenen operasyonlarda ise patlamaya hazır haldeki 13 bomba düzeneğinin imha edildiğinin altı çizildi.

5 ilçe daha Taliban kontrolünde

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Son 24 saatte ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin 5 ilçesi Taliban kontrolüne geçmişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Taliban'a göre kontroldeki ilçe sayısı 185

Afgan makamlarına göre son 2 ayda ülke genelinde Taliban en az 50 ilçe ele geçirdi. Taliban ise bu rakamın 124 olduğunu iddia ediyor.

Yerel yetkililerden derlenen bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 185 olduğunu savunuyor.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırılar başlatmadı.