Bosna Savaşı'nda hayatını kaybeden ve kimliği henüz tespit edilemeyen 18 kurban için ülkenin Brçko Özerk Bölgesi'nde toplu cenaze töreni düzenlendi.

İsimsiz kurbanların tabutları, Ivici Camisi Kompleksi'nde bulunan Anıt Merkezi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Hepimiz bir aileyiz"

Cenaze namazını kıldıran Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, burada yaptığı açıklamada, Brçko'da savaş kurbanları için altıncı kez toplu cenaze töreni düzenlendiğini anımsatarak, bu yılki törenin diğerlerinden farklı olduğunu söyledi.

Fazlovic, "Bu yıl, aileleri cenaze törenine katılamayan, isimsiz, soy isimsiz 18 şehidimiz var. Biz onlara sahip çıkarak onlar için bir toplu cenaze töreni düzenledik, bu sayede hepimizin bir aile olduğunu kanıtladık." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Toplu mezarları bulmak için büyük çaba

Brçko'da Kaybolan, Sürgün Edilen ve Öldürülen Boşnak Kurbanların Yakınları Derneği Başkanı Ramiz Ahmetovic de bu yıl defnedilen sivillerin DNA'larının tespit edildiğini ancak kimlik tespiti için ailelerinden kan örneği alınması gerektiğini belirterek, "Maalesef, aile fertleri kan örneği verme tenezzülünde bulunmamıştır." dedi.

Ahmetovic, dernek olarak kurbanların gömüldükleri toplu mezarları bulmak için büyük gayret sarf ettiklerini aktardı.

57 kurbanın cesedine ulaşılamadı

Bosna savaşı sırasında 30 Nisan 1992'de Sava Nehri üzerinde bulunan köprünün yıkıldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte Brçko'da Kaybolan, Sürgün Edilen ve Öldürülen Boşnak Kurbanların Yakınları Derneği'nin verilerine göre 57 kurbanın cesedine henüz ulaşılamadı.

Brçko'daki Anıt Merkezi Mezarlığı'na bugüne kadar 196 savaş kurbanı defnedilirken, şehrin diğer bölgeleri ve şehir dışındaki mezarlıklarda ise 111 kurban toprağa verildi.