İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 1988'de ABD'ye ait bir savaş gemisi tarafından, İran hava sahasında güdümlü füzelerle vurulan yolcu uçağında yitirilen ve çoğunluğu İranlı olan 290 sivili andı.

Olayı "korkunç ve büyük bir suç" olarak niteleyen Ruhani, "Maalesef ABD hükümeti, o günden bu yana yalnızca özür dilememekle kalmadı aynı zamanda uçağı vuran savaş gemisinin komutanını ödüllendirdi." dedi.

Ruhani, "ABD hükümetinin 1988'de Fars (Basra) Körfezi'nde büyük bir suç işlendiğini kabul etmesini bekliyoruz. Özür ve tazminat için gerekli adımları atın ve bu büyük suçun katilini ve suçlusunu neden ödüllendirdiğinizi halka açıklayın." şeklinde konuştu.

"ABD bölgeyi terk etmelidir"

Öte yandan hadisenin yıldönümü dolayısıyla İran Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan "İranlılar unutmayacak" başlıklı mesajda, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığının terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasına yol açtığı ve bölgede aşırılığı güçlendirdiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığının mesajında, "ABD bölgeyi terk etmelidir." ifadesine de yer verildi.

Yolcu uçağı füzelerin hedefi oldu

3 Temmuz 1988'de, İran'ın Bandar Abbas Havalimanı'ndan Dubai'ye uçmakta olan İran Havayollarına ait 655 uçuş kodlu Airbus A300B2 tipi bir yolcu uçağı, 274 yolcusu ve 16 mürettebatıyla birlikte, Basra Körfezi üzerinde ABD Donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinden ateşlenen SM-2MR füzelerinin hedefi olmuştu.

Saldırıya uğrayan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu 290 sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırı emrini veren komutana ödül

ABD'li yetkililer saldırı sonrasında, İran'a ait yolcu uçağını bir savaş uçağı ile karıştırdıklarını iddia etmişlerdi.

Saldırı emrini veren USS Vincennes gemisinin komutanı Amiral William C. Rogers eski ABD Başkanı George Bush tarafından Basra Körfezi'ndeki "üstün hizmetlerinden dolayı" Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti.