Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı İvan Neçayev, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Vekili Nuruddin Azizi'nin başındaki heyetin Rusya'ya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin 15 Ağustos'ta başladığına dikkati çeken Neçayev, "Rusya Tarım Bakanlığı ve Rusya Enerji Bakanlığında Rus tarım ürünleri ile yakıtın Afganistan'a sevkiyatı kapsamında müzakereler yapıldı." dedi.

Heyet 21 Ağustos'ta Afganistan'a dönecek

Afgan yetkililerinin, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ı ziyaret ederek iş dünyasının temsilcileriyle görüşeceklerini aktaran Neçayev, bunun Rusya ile Afganistan arasındaki iş birliğini güçlendireceği ve Afganistan'daki sosyoekonomik duruma istikrar kazandıracağı umudunu paylaştı.

Neçayev, heyetin 21 Ağustos'ta Afganistan'a döneceğinin bilgisini verdi.