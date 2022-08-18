Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 21:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi
Meksika’da en az 30 ton ağırlığındaki ağacın minibüsün üzerine devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Meksika’nın Tlalnepantla şehrinde yaklaşık 30 ton ağırlığındaki ağaç, yoldan geçen minibüsün üzerine devrildi.
Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 42 yaşındaki yolcu ise yaralandı.
Sağlık ekipleri kadını hastaneye sevk ederken, yaralının durumunun stabil olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ağacın altında kalan minibüs 5 saat süren çalışma sonucu olay yerinden kaldırıldı.
Yetkililer, ağacın bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından toprağın yumuşaması sebebiyle devrildiğini açıkladı.
Etiketler: Meksika
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