İspanya'nın La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja yanardağı 19 Eylül'den bu yana faaliyette. Cumbre Vieja, "Ada tarihinde şimdiye kadar en uzun süre aktif kalan yanardağ" olarak istatistiklere geçti.

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu gözlemevi programı Cobernicus'un verilerine göre, Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü küller, 85 günde çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıkarken, 150 binada ise kısmi hasar bıraktı.

Kanarya Adaları'nda 50 yıl sonra aktif hale geçen ilk volkan olan Cumbre Vieja, şimdiye kadar 28 bin olimpik havuzu tamamen dolduracak oranda toplamda 94 milyon metreküpten fazla lav püskürttü.

Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplarken, denize dökülen alanda da 48 hektarlık bir delta oluşturdu.

6 bin kişi tahliye edildi

Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın Ada ekonomisine verdiği zarar 840 milyon euroyu geçti.

Uzmanlar, volkanın yıl sonuna kadar sönebileceği tahmininde bulunuyor.

İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkan basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim olan "Cumbre Vieja" ile adlandırılıyor.

Volkanik özelliği bulunan Kanarya Adaları grubunda şimdiye kadar en uzun süre aktif kalan yanardağ, 18. yüzyılda 6 yıla yakın aktif kalan Lanzarote Adası'ndaki Timanfaya olmuştu.