Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 17:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pirinç tarlalarında 'Sığır Yarışı'
Hindistan'ın güneyindeki Mangalore kentinde geleneksel "Sığır Yarışı" yapıldı.Yüzlerce kişi pirinç tarlalarının üzerinde yapılan yarışı ilgiyle izledi.
Pirinç tarlalarında geleneksel "Sığır Yarışı" yapıldı. Bölgede hasat zamanı kutlandı.
Hindistan'ın güneyindeki Mangalore kentinde, çiftçilerin "Karnataka" isimli geleneksel yarışında bu yıl 200 çift sığır koştu.
Kazanan sığırların sahiplerine para ödülü verildi. Kırsal kesimlerde popüler hale gelen sığır yarışları bir süre yasaklanmıştı.
2017 yılında yarışların yapılmasına yeniden izin verilmişti.
Etiketler: Hindistan
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