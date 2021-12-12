Azerbaycanlıların gönlünde unutulmaz bir yeri olan Haydar Aliyev, ölümünün 18’inci yılında ülkenin pek çok bölgesinde anıldı.

Törenlerin adresi haydar Aliyev’in Bakü’de anıt mezarının bulunduğu Fahri Hıyabandı. Törenlere çok sayıda Azerbaycanlı kurum temsilcileri, askerler ve Gaziler katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Bugün muasır Azerbaycan’ın kurucusu Umummilli lider Haydar Aliyev’in anım günüdür. Haydar Aliyev bütün hayatını ülkemizin şekillenmesine, güçlenmesine, muasır ve kudretli Azerbaycan'ın kurulmasına hasletmiştir" dedi.

"Tek millet iki devlet anlayışının mimarı"

Azerbaycan’da faaliyet gösteren dış misyon temsilcileri de törenlerde yer aldı. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Rahmetli lider herkesin hatırladığı bir söz var; tek millet iki devlet anlayışının mimarıdır. Modern Azerbaycan’ın kurucusu ve bağımsız Azerbaycan’ın bugünlere gelmesine vesile olan liderdir" dedi.

Haydar Aliyev, 1993-2003 yılları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü. O dönemde ülke, ekonomik ve siyasi istikrarı yakaladı, kalkınmaya başladı. Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde kalbindeki rahatsızlık sebebiyle hayata veda etti.

Haber: Fatih Avanos

