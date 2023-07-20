Ada'da barışın 49. yılı: Kıbrıs Barış Harekatı

Tarih 15 Temmuz 1974 Cuntacı Albay Nikos Sampson, Kıbrıs’tan Türk varlığını silmek için harekete geçti. Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla kanlı bir darbe yaptı. Katliam başladı.



Vakit kaybetmeden harekete geçen Türkiye, uluslararası aktörlere müdahale çağrısı yaptı.



Sonuç alamayınca garantörlük hakkını kullandı, müdahale kararı aldı.



Türk askeri 20 Temmuz sabah 06.05 sıralarında hem denizden hem de havadan Kıbrıs’a çıktı.

"Yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Ada’ya gidiyoruz"

Dönemin Cumhurbaşkanı Bülent Ecevit, "Biz aslında savaş için değil, barış için, yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Ada’ya gidiyoruz” dedi.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in bu sözlerle amacını uluslararası kamuoyuna duyurduğu harekatta, Türk ordusu, Kıbrıs Türk mücahitlerle birlikte Rumlar ve Yunanlara karşı büyük başarı elde etti.



Harekat iki gün sonra 22 Temmuz 1974’te durdu.

"Ayşe Tatile çıksın"



Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bir kez daha Cenevre'de masaya oturdu. Ancak sonuç çıkmadı.



Bunun üzerine 13 Ağustos'u 14'üne bağlayan gece "Ayşe Tatile çıksın" parolasıyla ikinci harekat başladı.



Sahada bozguna uğrayan Rum ordusu Türk köylerini yakıp yıkarak geri çekildi. Çocuk, yaşlı, kadın demeden yüzlerce Kıbrıs Türkünü katletti. Toplu mezarlara gömdü.



Türk ordusunun 498, Kıbrıs Türkleri'nin de bin 672 şehit verdikleri harekatlar ile Ada'ya barış geldi.



Kıbrıs Türkleri, egemen eşitliklerine kavuştu.