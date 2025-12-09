Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
Dünya
AA 09.12.2025 01:56

Acil tıbbi bakım için Avrupa'ya gidecek 117 Filistinli Gazze'den tahliye edildi

Gazze Şeridi'nden acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan 117 Filistinli ve onlara refakat eden yakınlarının, 4 Avrupa ülkesine gitmek üzere tahliye edildiği belirtildi.

Acil tıbbi bakım için Avrupa'ya gidecek 117 Filistinli Gazze'den tahliye edildi

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT), sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Gazze'den tahliye edilen Filistinlilerin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından çıkarak İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na ulaştığı aktarıldı.

Acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 117 Filistinli ve onlara refakat eden yakınlarının Romanya, İtalya, Norveç ve Belçika'ya gitmek üzere Gazze'den ayrıldığı kaydedildi.

Bu tahliyenin, yabancı hükümetlerin ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının özel talepleri doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten itibaren saldırılarıyla 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan ve Filistinlilerin sürgünü için yoğun çaba sarf eden İsrail, tıbbi tahliyeler için yabancı ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

İsrail basınına yansıyan haberlerde, Avrupa'dan İsrail'e tıbbi ihtiyacı olan Filistinlilerin tahliyesi için ikisi İtalya'dan, biri Romanya'dan olmak üzere üç Herkül uçağı gönderildiği kaydedildi.

