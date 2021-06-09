İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Fransa, Avrupa Birliği (AB) toplantılarında İngilizce yerine Fransızca kullanılmasını hedefliyor.

Fransa, gelecek yıl AB Konseyi dönem başkanlığını devralacak. Birlik bürokratlarının da ağırlıkla kullanılan İngilizce yerine Fransızca'ya yönlendirilmek istendiği ifade edildi.

Fransa'dan kurs için fon ayırma planı

Daily Telegraph'a konuşan bir yetkiliye göre, Fransa AB bürokratlarının Fransızca öğrenmesi için kurs ücretlerini karşılamak üzere fon ayırmayı da planlıyor.

Fransızca halihazırda İngilizce ve Almanca'nın yanı sıra AB resmi kurumlarında en sık kullanılan dillerden biri.

Fransızca, daha önce AB diplomatik çevrelerinde baskın dildi. Ancak 2004'te birliğin Doğu Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemesiyle kullanımı azaldı.