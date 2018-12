Atamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Çok yetenekli Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan'ın duyurusunu yapmaktan mutluluk duyuyorum. (Shanahan) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Vekilliği unvanını alacak. Savunma Bakanı Yardımcılığı ve Boeing'te (Amerikan havacılık ve uzay şirketi) görev yapan Patrick, uzun bir başarı listesine sahip. Harika olacak!"

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!