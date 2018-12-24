Atamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Çok yetenekli Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan'ın duyurusunu yapmaktan mutluluk duyuyorum. (Shanahan) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Vekilliği unvanını alacak. Savunma Bakanı Yardımcılığı ve Boeing'te (Amerikan havacılık ve uzay şirketi) görev yapan Patrick, uzun bir başarı listesine sahip. Harika olacak!"

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Aralık 2018

Uzun süredir görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump'ın Suriye'den ayrılma kararının ardından istifa etmişti.

Trump, Twitter'da Mattis'in istifasına ilişkin, "Başkan Obama, Jim Mattis'i utanç verici şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim. Bazıları yapmamamı söylemişti ama yapmam gerektiğine inanmıştım. İlginç bir ilişki ama hiç sahip olmadığı kaynakları da verdim. Müttefikler önemlidir ama Amerika'yı suistimal edince değil." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA