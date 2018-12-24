Almanya İslam Konseyi ve Almanya Müslümanları Merkez Konseyi, eyaletteki din derslerini üstlenmek için 1998 yılında dava açtı.

Alt mahkemeler, 20 yıl boyunca söz konusu iki kuruluşun devlet tarafından tanınmadığı için okullardaki İslam dini derslerini üstlenemeyeceği yönünde kararlar aldı.

Son olarak Federal İdare Mahkemesi, Münster Yüksek İdari Mahkemesi'nin kararını geçersiz kıldı, dosyayı tekrar incelenmek üzere geri gönderdi.

Mahkeme kararında, söz konusu kuruluşların dini yeterlilikleri olup olmadığının tekrar incelenmesi istendi.

Anayasaya göre İslami kuruluşların ders vermesi gerekiyor

Kuruluşlar yeterli bulunursa din dersleri verebilecekleri belirtildi.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, kararın siyasilere şimdiye kadarki engelleyici tavırlarından vazgeçmeleri için mesaj olduğunu söyledi.

Okullardaki İslam dini derslerini anayasa uyarınca İslami kuruluşların vermesi gerekiyor.

Eyalette ise bu görevi bir danışma kurulu üstleniyor.

Haber: Ahmet Hamdi Şişman