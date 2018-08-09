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ABD'nin yaptırım kararına Rusya'dan tepki

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin Rusya’ya yönelik suçlamalarını ve yaptırım kararlarını kabul etmediklerini açıkladı.

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ABDnin yaptırım kararına Rusyadan tepki

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "ABD’nin, uluslararası sözleşmeler doğrultusunda gayrimeşru olarak gördüğümüz Rusya’ya yönelik yaptırımları kesinlikle kabul edilemez. Salisbury olayında yaşananlarla ilgili Rusya’nın katılımına yönelik suçlamaları kesinlikle reddediyoruz" dedi.

ABD, Moskova'nın İngiltere'de eski Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

Uluslararası kriz yaratan Sergey Skripal olayı

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almış, Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: yaptırım, rusya, Dimitriy Peskov, abd
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