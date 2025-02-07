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Dünya
AA 07.02.2025 17:47

ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli fırtınada 2 kişi öldü

ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre, şiddetli fırtına Morgan County bölgesinde etkili oldu.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli fırtınada 2 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Fırtına nedeniyle bölgede aynı evden bir anne ile kızı yaşamını yitirdi.

Morgan County Acil Durum Yönetimi ve İç Güvenlik Ajansı yaptığı açıklamada, fırtınada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, şiddetli fırtınanın "ciddi maddi hasar, yaralanmalar ve can kaybına" yol açtığı belirtildi.

"PowerOutage.us" verilerine göre, fırtınaya bağlı olarak bölge genelinde 2 bin 700'den fazla kişinin elektriği kesildi.

Bölgeye sevk edilen Tennessee Kara Yolu Devriyesi birimleri, yapı hasarını değerlendirmeye çalışıyor.

Morgan County Okul Bölgesi'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, fırtınanın yol açtığı "önemli hasar" nedeniyle bölgedeki bazı okullarda 7 Şubat'ta eğitime ara verildi.

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