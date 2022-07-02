50 eyaletiyle dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), birçok alanda dünyaya liderlik ediyor.

Ancak ülkede bazı sektörler için tehlike çanları çalıyor.

41 yılın en yüksek enflasyon oranıyla sarsılan ülkede tartışma konusu olan konulardan biri de dünyanın en pahalı; sağlık sistemi...

100 milyon kişinin sağlık hizmetleri ve diş tedavisi ile ilgili borcu var

ABD'de sosyal devlet anlayışı zayıf ve tek tip sağlık sistemi de yok. Ayrıca mevcut sağlık sistemi herkesi kapsamıyor.

Ülkedeki 100 milyon kişinin sağlık borçlarıyla başı dertte.

Yapılan araştırmalar son beş yılda ABD'li yetişkinlerin yarıdan fazlasının sağlık hizmetleri sebebiyle borca girdiği yönünde. O yetişkinlerden dörtte birinin borcu ise 5 bin doları aşıyor.

ABD medyasında yer alan habere göre, borcu olanların beşte biri borçlarını ödemeyi beklemiyor.

Araştırma 2 bin 375 ABD'li yetişkin üzerinde gerçekleştirildi.

Evini kaybedenler, eğitim harcamalarını erteleyenler, iflasa sürüklenen aileler

Sağlık harcamaları yüzünden evini kaybeden de emeklilik hesaplarını boşaltan da var.

Kimileri eğitim harcamalarını ertelerken kimileri de gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini kısmak zorunda kaldı.

İflasa sürüklenen aileler oldu.

Özellikle gençlerde durum daha da kritik. Zira 30 yaş altı yetişkinlerde 65 yaş ve üzerindeki kesime göre sağlık hizmeti borcu iki kat fazla.

Ekonomik sıkıntılar yüzünden çoğu tedavi devam ettirilemiyor. Hatta faturaları ödenmediği için hastane ve doktor erişimleri reddediliyor.

ABD'lilerin yarıdan fazlası sağlık hizmetlerini karşılayamıyor

Sağlık hizmetlerine erişemeyenlerin oranı 7'de bir...

Aynı ankette deneklere maliyetler nedeniyle alamadıkları tedavi soruları da yöneltildi. 3'te 2'si kendisinin ya da aile üyesinin ihtiyaç duyduğu bakımı ertelediğini belirtti.

Tedaviyi bırakan hastaların doktorları da durumu "barbarca" olarak niteledi.

ABD'lilerin çoğu adeta hasta olma tedirginliğini yaşıyor.

KFF isimli kar amacı gütmeyen kuruluşun çalışması ile ortaya çıkan sonuç şaşırttı:

"ABD'li yetişkinlerin yarısının beklenmedik bir 500 dolarlık sağlık hizmeti faturasını karşılayacak parası yok."

ABD'liler en çok sağlığa harcıyor

Sağlıkla ilgili harcamalar ABD'lilerin borç kaleminde açık ara önde.

Tüketici Mali Koruma Bürosu'na göre, geçen yıl itibarıyla tahsilatlarda kaydedilen borçların yüzde 58'i tıbbi fatura içindi.

Onu takip eden iletişim araçları harcamalarının tam 4 katı.

Kriz en çok en yoksullara ve sigortasızlara çarptı.

Tıbbi borç, kanser ve diğer kronik hastalıkları olanlara ek zorluklar getiriyor

ABD koronavirüs salgınında 1 milyondan fazla insanını kaybetti. Salgında hayatını kaybedenlere detaylı bakıldığında özellikle siyahilerin hispaniklerin ve yoksulların ön planda olduğu görülmüştü.

Salgın yavaş yavaş geride kalırken ekonomik kriz sebebiyle sağlık harcamalarıyla ilgili borçlarını ödeyemeyenler ve sağlık hizmetinden yoksun kalanların olduğu listede yine siyahiler en başta yer alıyor.

Tıbbi borç, kanser ve diğer kronik hastalıkları olan insanlara ek zorluklar getiriyor.

Aynı zamanda ırksal farklılıkları da derinleştiriyor.

Siyahiler beyazlara göre sağlık alanında yüzde 50 daha fazla borçlu

Anketlere göre ülke çapında, siyah yetişkinlerin bakım için borçlu olma olasılığı beyazlara göre yüzde 50 daha fazla.

Latin Amerika kökenli Hispanikler de ise bu oran beyazlara göre yüzde 35.

Başkent Washington'da eşitsizlik daha büyük.

Azınlık mahallelerinde tıbbi borç yükü, diğer mahallelerdekinden neredeyse dört kat fazla.

Sorun sadece sağlık sigortası olmayanları etkilemedi. Yılda 90 bin dolardan fazla kazanan sigortalı Amerikalıların bütçesi de zarar gördü.

195 milyar dolarlık dev borç

Neredeyse yarısı son 5 yıl içinde sağlık hizmeti harcamalarına maruz kaldı.

Amerikalıların toplamda ne kadar sağlık borcunun olduğunu bilmek zor. Ancak en az 195 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu tutar Yunanistan ekonomisinden bile daha büyük.

Dünyada ekonomik kriz sürdükçe Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlıkla ilgili borçların daha da artması bekleniyor.

Sağlık hizmetlerinden yoksun kalan milyonlara yenilerinin eklenmesi olası.