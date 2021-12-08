Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin ''sıfır karbon emisyonu'' hedefi
[Fotoğraf: Getty]
ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümete 2050'ye kadar ''sıfır karbon emisyonu'' seviyesine ulaşma hedefi koyan bir kararname imzaladı.
ABD Başkanı Jeo Biden, bugün imzaladığı kararnameyle, federal hükümete satın alım gücünü 2030'a kadar karbonsuz elektrikli cihazlara yönelik kullanma talimatı verdi.
Ayrıca kararname kapsamında hükümet faaliyetlerinde ortaya çıkan karbon emisyonunun yüzde 65 oranında düşürülmesi beklenirken 2050'ye kadar "sıfır karbon emisyonlu" bir federal hükümete ulaşılması hedefi konuldu.
Etiketler: ABD Joe Biden Sıfır Atık
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