ABD Başkanı Jeo Biden, bugün imzaladığı kararnameyle, federal hükümete satın alım gücünü 2030'a kadar karbonsuz elektrikli cihazlara yönelik kullanma talimatı verdi.

Ayrıca kararname kapsamında hükümet faaliyetlerinde ortaya çıkan karbon emisyonunun yüzde 65 oranında düşürülmesi beklenirken 2050'ye kadar "sıfır karbon emisyonlu" bir federal hükümete ulaşılması hedefi konuldu.