AB Komisyonu sosyal medya hesabından ABD’nin AB vatandaşlarına seyahat kısıtlamalarını kaldırmasına yönelik açıklama yaptı.

"Tam aşılı AB vatandaşlarının çok yakında ABD'ye yeniden seyahat edebileceğine yönelik açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrı kalmış aileler ve dostlar için uzun süredir beklenen bir adım. Bu aynı zamanda iş dünyası için de iyi haber."

“ABD yönetimi mantıklı bir karar”

AB Komisyonunun turizmden sorumlu üyesi Thierry Breton da Washington'da Amerikalı muhataplarıyla bugün yaptığı görüşmenin ardından gelen karardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tam aşılı AB vatandaşlarının ABD'ye seyahat edebileceğini belirten Breton, AB'nin aşılama kampanyasındaki başarısı göz önünde bulundurulduğunda ABD yönetiminin mantıklı bir karar verdiğini ifade etti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da uzun süredir beklenen bu karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Avrupa en faza aşılanan kıta”

Schinas, sadece yetkililerin ve ayrıcalıklı kişilerin değil halkın da seyahat etmesi gerektiğini, Avrupa'nın halkın en fazla aşılandığı kıta olduğunu vurguladı.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2020'de Schengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinden ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasağının 26 Ocak'ta kalkacağını açıklamıştı. Biden yönetimi ise 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra söz konusu kısıtlamaların devam edeceğini duyurmuştu.

AB, haziranda ABD vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı ancak geçen ay sonunda üye ülkeler için yayımladığı tavsiye kararında ABD'de artan COVID-19 vakaları nedeniyle bu ülkeden mecburi olmayan seyahatlere izin verilmemesini istemişti.