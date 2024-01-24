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Dünya
AA 24.01.2024 23:56

ABD'nin Orta Doğu'da son 4 ayda yaptığı askeri takviyenin faturas 1,6 milyar dolar

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırılardan bu yana ABD'nin Orta Doğu'daki askeri takviye masrafının şu ana kadar 1,6 milyar dolar olduğu tahmini yapıldı.

ABD'nin Orta Doğu'da son 4 ayda yaptığı askeri takviyenin faturas 1,6 milyar dolar
[Fotograf: AA]

The Politica’ya konuşan 2 ABD’li yetkili, talep üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Kongredeki ilgili birimlere gönderilen tahmini rakam hakkında bilgi verdi.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin Orta Doğu’da yaptığı askeri takviye bedelinin 1,6 milyar dolara ulaştığı tahmininde bulunarak, Kongreden ek bütçe çıkarılamaması halinde bunu Pentagon'un ödemeyeceği değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu 1,6 milyar dolarlık faturanın, bölgeye gönderilen ek savaş gemileri ve uçakları ile bunların bölgede tutulma maliyetlerini kapsadığı aktarılarak, faturaya Yemen’deki Husilere yönelik yapılan füze saldırılarının veya Husilerin Kızıldeniz’deki dron ve füze saldırılarının engellenmesi masraflarının ise dahil olmadığı kaydedildi.

ABD’nin Kızıldeniz’deki askeri harcamalarını hesaplayabilmek için henüz yeterli veri olmadığı, tahminlere göre bu yıl boyunca bölgedeki ABD askeri maliyetinin 2,2 milyar dolara yükselebileceği ifade edildi.

Biden yönetiminin hazırladığı 110 milyar dolarlık ek bütçe talebi

Pentagon, 7 Ekim 2023'ten sonra “bölgedeki çatışmaların yayılmasını engellemek” amacıyla Orta Doğu'ya ilave uçak gemisi saldırı grubu, amfibi gemiler, savaş uçakları, hava savunma birimleri ve yüzlerce birlikten oluşan takviye güçler göndermişti.

Daha sonra bu kuvvetlerin bir kısmı, Husiler tarafından Gazze saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz’de, İsrail’e ait ticari gemilere yapılan saldırıları önlemek için yönlendirilmişti.

Biden yönetiminin hazırladığı ve Ukrayna ile İsrail'e ilave askeri yardımları da kapsayan 110 milyar dolarlık ek bütçe talebi, Senatoda Cumhuriyetçilerin güney sınırıyla ilgili itirazlarına da takılmıştı.

Söz konusu tasarının çıkarılması için Beyaz Saray ile Kongre yetkilileri arasındaki görüşmeler hala devam ediyor.

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