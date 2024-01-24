İsrailli aşırı sağcı Bakan: Esirlerin tümünü canlı geri getireceğime söz veremem

İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, Smotrich pazartesi günü İsrail Meclisinde esirlerin aileleriyle buluştu.

Görüşmede Gazze'deki esirlerin geri getirilmesinin zorluklarına değinen Smotrich, "Kaçırılan tüm insanları canlı olarak evlerine geri getireceğime dair size söz veremem. Söyleyebileceğim şey şu ki, onları geri vermek için elimden geleni yapacağım. Her şeyi yapacağım ama İsrail'in çıkarlarını, güvenliğimizi ve uzun yıllar boyunca varlığımızı dikkate alacağım" ifadelerini kullandı.

İsrailliler son haftalarda Gazze'de esir takası anlaşması ve ateşkes sağlanması talebiyle gösteriler düzenleyerek İsrail hükümeti üzerindeki baskılarını artırıyor.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.