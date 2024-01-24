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Dünya
AA 24.01.2024 23:09

İsrailli esir yakınları Kudüs ve Tel Aviv'de gösteri düzenledi

İsrailli esir yakınları ile onlara destek veren gruplar, Tel Aviv ve Kudüs'te gösteri düzenleyerek hükümete esirleri kurtarmak için anlaşma yapma çağrısında bulundu.

Yaklaşık beş yüz kişilik bir grup, Tel Aviv’de "Rehineler Meydanı" adını verdikleri İsrail Müzesi'nin önündeki alanda toplandı.

İsrail hükümetinden Gazze'deki esirleri geri getirmek için bir an önce Filistin tarafıyla esir takası anlaşması yapmasını isteyen göstericiler sık sık "Hemen şimdi" sloganları attı.

Ellerinde "Onları (esirleri) geri getirin" şeklinde dövizlerle esirlerin fotoğraflarını taşıyan kalabalık, Savunma Bakanlığının bulunduğu Kaplan Caddesi'ne doğru sürüyüşe geçti. Göstericilerden bazıları buradan dağılırken, içlerinden bir kısmı yürüyüşe devam ederek şehrin ana arterlerinden olan Ayalon yoluna ulaştı.

Yolu bir müddet trafiğe kapatan göstericilere polisin uyarıda bulunduğu ancak müdahale etmediği gözlendi.

Batı Kudüs'teki bir meydanda toplanan esir yakını başka bir grup da buradan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun bulunduğu noktaya doğru yürüyüşe geçti.

Netanyahu'nun konutunun önünde daha önce kurdukları çadırların oraya ulaşan göstericiler, hükümete benzer eleştirilerde bulunarak Gazze'deki esirlerin kurtarılmasını talep etti.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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İsrailli esir yakınları Kudüs ve Tel Aviv'de gösteri düzenledi
İsrailli esir yakınları Kudüs ve Tel Aviv'de gösteri düzenledi
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