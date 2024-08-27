ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Eyalet yetkililerinden Knox'ta meydana gelen küçük uçak kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

Yetkililer, Knox bölgesinde düşen "Rans S-19" tipi küçük uçakta pilotun öldüğünü belirtti.

Bu kazadan yaklaşık yarım saat sonra da aynı eyaletin Wayne bölgesinde "Piper PA-28-140" tipi tek motorlu uçak düştü.

Hayatını kaybeden ya da yaralananlara ilişkin bilgi paylaşılmazken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan (NTSB) uzmanlar iki kazayı da soruşturmak üzere bölgeye intikal etti.