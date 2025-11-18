Duman 12.4ºC Ankara
Dünya
AA 18.11.2025 10:10

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde son 48 saatte 130'dan fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde son 48 saatte 130'dan fazla düzensiz göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde son 48 saatte 130'dan fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı

ABC News'un haberine göre, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerince eyaletin Charlotte kentinde düzensiz göçmenlere karşı operasyon yürütüldü.

Operasyon kapsamında 130'dan fazla düzensiz göçmen gözaltı merkezlerine götürüldü.

ABC News'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkilisi, gözaltına alınan kişilerin "ülkenin göçmenlik yasalarını ihlal ettiğini" ve "suç kayıtlarının bulunduğunu" savundu.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

