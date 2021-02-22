Ülke çapında karbonmonoksit zehirlenmeleri ve hipotermi gibi nedenlerden yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.



Elektrik kesintilerinin yaşandığı ve yeterli ısınmanın sağlanamadığı Teksas'ta, 11 yaşında bir çocuğun yatağında vücut ısısının ani düşüşü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke çapında en az 77 hipotermi vakası kayda geçti.

New York Times, yine Teksas'ta, oksijen tüpüyle hayatta kalan 75 yaşındaki Carrol Anderson isimli bir hastanın elektrik kesintisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini yazdı.

Kesintiler sonucu çalıştırılan jeneratörler de karbonmonoksit zehirlenmelerini tetikledi.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Teksas'ta yetkililer, su arıtma merkezlerini de etkileyen elektrik kesintileri nedeniyle halktan musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmalarını istemişti.