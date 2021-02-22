Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD’de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise 1 adet artışla 91’e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, bir tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere, toplam 397 adette sabit kaldı.

Kanada’da petrol sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 100 adete gerilerken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı da 3 adet azalışla 72’ye geriledi ve toplam sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 172 olarak kaydedildi.

Böylece Kanada’da petrol sondaj kulesi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 69 adet geriledi.