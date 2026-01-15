Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.01.2026 20:52

ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri sayısı 6'ya çıktı

ABD ordusu, Karayipler bölgesinde seyreden ve petrol taşıyan bir gemiye daha baskın düzenleyerek, Venezuela petrollerine uygulanan yaptırımlar kapsamında toplamda 6’ncı petrol tankerine el koydu.

ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri sayısı 6'ya çıktı
[Temsili Fotoğraf: Reuters Arşiv]

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Veronica adlı tanker daha önce Venezuela sularından geçmişti ve Başkan (Donald) Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemiler için belirlediği karantinaya aykırı hareket ediyordu." ifadesini kullandı.

Petrol tankerinin ele geçirilmesi anına ilişkin video da paylaşan Noem, "Kahraman Sahil Güvenlik mensuplarımız, uluslararası hukuka uygun olarak kusursuz bir operasyonun gerçekleştirilmesini bir kez daha sağladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Noem, "Amerikan adaletinden kaçmanın veya kurtulmanın mümkün olmadığını" kaydederek Trump yönetiminin bu konudaki kararlılığının altını çizdi.

İç Güvenlik Bakanlığının duyurduğu baskında alıkonulan Veronica tankeri, Venezuela'dan petrol taşıdığı gerekçesiyle el konulan 6'ncı petrol tankeri oldu.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda da, ABD Savunma Bakanlığının, batı yarım küredeki yasa dışı faaliyetleri ezme misyonundaki kararlılığının işbirliği içinde sürdürüldüğü belirtildi.

USS Gerald R. Ford uçak gemisinden hareket eden deniz piyadelerinin, Veronica adlı motorlu tankeri "herhangi bir olay yaşanmadan ele geçirdiği" kaydedilen paylaşımda, "Venezuela'dan ayrılacak tek petrol, düzgün ve yasal olarak koordine edilmiş petrol olacaktır." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
ABD Venezuela
Sıradaki Haber
BM raportörlerine göre, İsrail'in Filistin'deki yardım kuruluşlarını yasaklaması hukukun ihlali
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:46
Beyaz Saray: ABD ile Danimarka, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlayacak
22:37
DMM, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı
22:22
Kamu yatırımları için 1,9 trilyon lira ödenek tahsis edildi
22:09
MYK Başkanı Tören: Yapay zeka, insan becerisiyle yönetildiğinde bir fırsattır
21:54
ABD, İran'daki göstericilere yönelik şiddetten sorumlu tuttuğu yetkililere yaptırım açıkladı
21:51
Anket: Amerikalıların yüzde 75'i, ABD'nin Grönland'ı kontrol altına almaya çalışmasına karşı çıkıyor
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ