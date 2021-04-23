ABD Büyükelçiliği son günlerde Kudüs’te yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şehirdeki şiddet olaylarından derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Tüm sorumlu tarafların, olayların son bulması, sükunetin sağlanması ve Kudüs’te yaşayan herkesin güvenliğine saygı gösterilmesi için teşvik edici olmasını umuyoruz" denildi.

Kudüs'te gerginlik artıyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'nda tansiyon yükseldi.

İsrail polisi, ramazanın ilk gününden itibaren Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale ediyor.

105 Filistinli yaralı

Dün akşam İsrail polisinin yine Şam Kapısı’nda toplananlara müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.

Şam Kapısı’ndaki olayların ardından Filistinliler ile Yahudiler arasında Kudüs’ün farklı bölgelerinde gerginlik yaşanmıştı.