Dünya
AA 13.04.2026 13:02

ABD’nin İran’dan uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl dondurmasını istediği iddia edildi

ABD ile İran arasında Pakistan’da kalıcı ateşkes için yapılan görüşmelerde, saldırıların sona ermesi ve dondurulmuş fonların bir kısmının serbest bırakılması karşılığında Washington’un Tahran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca dondurmasını istediği ileri sürüldü.

ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl dondurmasını istediği iddia edildi

İsrail basınındaki haberlerde, Pakistan’ın başkenti İslamabad'da kalıcı ateşkes için yapılan müzakerelerde ABD'nin, dondurulmuş fonların belirli bir kısmını serbest bırakmayı ve saldırıları sona erdirmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Buna karşılık Washington yönetiminin, İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca dondurmasını istediği, ayrıca zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını ve Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir vergi ödemeksizin serbest seyrüsefer hakkı tanınmasını talep ettiği ifade edildi.

Haberlerde, İran tarafının, "Tahran’dan gelen talimatların aksine" nükleer meseleyi görüştüğü ancak taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının büyük boyutlarda olduğu kaydedildi.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Çin: Hürmüz Boğazı'ndan engelsiz geçiş, uluslararası toplumun ortak çıkarı
Paris Ceza Mahkemesi Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna hükmetti
ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlik sürerken bölgeye gönderilen ABD uçaklarında artış gözleniyor
Bitlis'te minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
İstanbul'da mezarlıklar 7/24 kamerayla izlenecek
Ordulu çift, kentin asırlık helvasını 30 yıldır birlikte hazırlıyor
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
