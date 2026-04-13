Açık 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2026 23:21

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının başlamasının ardından Boğaz yönündeki iki tanker geri döndü

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatmasının ardından iki tanker Boğaz yakınlarında rota değiştirerek geri döndü.

ABD'nin İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik ablukası bugün Türkiye saatiyle 17.00'de başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ablukanın başlamasının ardından iki tanker Hürmüz Boğazı'na doğru ilerlerken rota değiştirerek geri döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Basra Körfezi'nde yer alan Şarika demirleme sahasından yüklü şekilde hareket eden Malavi bayraklı 188 metre uzunluğundaki petrol/kimyasal ürün tankeri "Rich Starry", Boğaz'a yaklaşmasının ardından dakikalar içinde geri dönüş yaptı. Gemi Şarika demirleme sahasından bugün ayrılmıştı ve varış noktası olarak Çin'i bildiriyordu.

Botswana bayraklı 175 metre uzunluğundaki Ostria isimli ikinci tanker de Boğaz'a yaklaştıktan sonra rota değiştirerek geri dönüşe geçti.

ETİKETLER
ABD Hürmüz Boğazı İran
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ