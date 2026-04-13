Dünya
AA 13.04.2026 23:00

ABD Başkanı Trump, dün Hürmüz Boğazı'ndan 34 geminin geçtiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı'ndan 34 geminin geçtiğini ve bu sayının İran'ın boğazı "kapatmasının" ardından en yüksek sayı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dün Hürmüz Boğazı'ndan 34 geminin geçtiğini belirtti

Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Dün Hürmüz Boğazı'ndan 34 gemi geçti, bu, boğazın aptalca kapanmasının başladığından beri açık ara en yüksek rakam." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran'la Pakistan'da gerçekleşen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan Amerikan deniz kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.

Sıradaki Haber
Alman Lufthansa'da pilotların ardından kabin ekibi de greve çıkıyor
SON HABERLER
23:22
ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının başlamasının ardından Boğaz yönündeki iki tanker geri döndü
23:17
İtalya'da, Saraybosna'ya keskin nişancılığa gidenlere dair soruşturmada bir kişinin daha ifadesine başvuruldu
23:09
Emniyet Genel Müdürlüğü yeni hava araçlarını teslim aldı
22:20
Bakan Güler, Katar'daki Türk birliğinde incelemelerde bulundu
22:48
Alman Lufthansa'da pilotların ardından kabin ekibi de greve çıkıyor
22:05
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 21 tutuklama
Hakkari'de heyelan nedeniyle entegre katı atık tesisi zarar gördü
Hakkari'de heyelan nedeniyle entegre katı atık tesisi zarar gördü
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
