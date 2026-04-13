Dünya
AA 13.04.2026 23:10

İtalya'da, Saraybosna'ya keskin nişancılığa gidenlere dair soruşturmada bir kişinin daha ifadesine başvuruldu

Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip "eğlence" maksadıyla onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, şüpheli bir kişinin daha bu sabah ifadesine başvurulduğu duyuruldu.

[Fotograf: AA]

1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda yaşanan Saraybosna Kuşatması’na İtalya ve farklı ülkelerden katılan ve "hafta sonu keskin nişancıları" olarak tanımlanan kişilere yönelik Milano Cumhuriyet Başsavcılığının Kasım 2025'te başlattığı soruşturma sürüyor.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, ifade vermeye çağrılan Alessandria kentinde yaşayan 64 yaşındaki kişinin, Milano'da savcılar tarafından sorgulanırken çoğunlukla susma hakkını kullandığı belirtildi.

Söz konusu şüphelinin avukatı Licia Sardo, basına yaptığı kısa açıklamada, müvekkilinin kısa bir ifade verdiğini, kendisinin o dönemde Bosna Hersek'e gitmediğini ama etrafında gidip gelenlerin hikayelerini övünerek ya da verdiği röportajlarda anlattığını savcılara aktardıklarını söyledi.

Sardo, müvekkilinin röportajlarda iddia edildiği gibi Sırp paramiliter gruplarla Bosna'da savaşmaya hiç gitmediğini hatta askerlik dahi yapmadığını ancak tanıdıklarının ve arkadaşlarının anlatımlarından Saraybosna’ya yapılan o korkunç yolculukları öğrendiğini dile getirdi.

Soruşturmada, 9 Şubat'ta bazı tanık ifadeleri doğrultusunda "hafta sonu keskin nişancıları"ndan biri olmakla suçlanan 80 yaşında eski bir kamyon şoförü olan G.V. ifade vermiş ve kendisine yöneltilen suçlamaları "doğru değil" diyerek reddetmişti.

İtalya'da yıllar sonra soruşturma başlatılmıştı

İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, Saraybosna Kuşatması'na dair topladığı belge ve bilgiler eşliğinde Şubat 2025'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Gavazzeni'nin şikayetini inceleyen başsavcılık da Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip "eğlence" maksadıyla onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Kasım 2025'te soruşturma başlatmıştı.

Saraybosna kuşatmasında "insan avlayan" keskin nişancılar

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.

