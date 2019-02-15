ABD başta olmak üzere, uluslararası baskılar nedeniyle küresel satış pazarı daralan Huawei, ülkesinde daha fazla talep görmeye başladı.

Huawei'nin satışları 2018'in son çeyreğinde yüzde 20 arttı. Uzmanlar bu artıştaki en büyük etkenin, ABD hükümetinin şirkete yönelik küresel kampanyaları olduğunu söylüyor.

Araştırma şirketi IHS Markit analisti Jusy Hong, “ABD ile Çin arasındaki son gerilim, Çin tüketicilerindeki yurtseverliği artırdı. Çin'deki bazı şirketler, çalışanları Huawei marka telefon almak için teşvik etti.” dedi.

Şirket, Çin'de 2018'in son 3 ayında 30 milyon telefon sattı. Ülkede toplam akıllı telefon satışının yüzde 29.8'i Huawei'ye, yüzde 11.5'i ise Iphone'a ait.

Huawei krizi

Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'yu 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı.

Çin tarafı, Mıng vakasından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirmişti.

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıkarıldığı mahkemece 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da Huawei Mali İşler Direktörü Mıng'ın 13 ayrı suçtan yargılandığı ve ABD'ye teslimi için resmi başvuruda bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada Çinli teknoloji şirketi Huawei, "bankalara yalan söylemek", "kara para aklamak" ve "para transferi dolandırıcılığı"nın yanı sıra ABD'li telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın ticari sırlarını çalmakla suçlanmıştı.

Kaynak: CNN