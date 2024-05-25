ABD'nin Gazze'de kurduğu geçici limanın bir parçası sürüklenerek karaya oturdu

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, ABD'nin Gazze Şeridi'nde kurduğu geçici yüzer limanın bir parçası, şiddetli rüzgar nedeniyle İsrail'in Usdud (Aşdod) kentine doğru sürüklendi.

Ayrılıp sürüklenen parça, İsrail'in Aşdod kentinde karaya oturdu. İsrail Deniz Kuvvetlerinin, ayrılan parçanın yeniden yerine entegresine yardımcı olduğu aktarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Geçici liman, 17 Mayıs'ta açılmıştı

Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

Yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç günlüğüne askıya alınmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.

BM, geçici limanın sadece kara yoluna takviyede bulunabileceğini, tek başına yeterli olmayacağını ifade ediyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'de 20 binden fazla kanser, kalp hastası ile yaralının sınır kapısının açılmasını beklediğini açıkladı.

Sözcü, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 493'ten fazla sağlık personelinin öldürüldüğünü, 310'dan fazlasının alıkonulduğunu" kaydetti.

Filistin'in telekomünikasyon şirketlerinden Paltel Group, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde internet erişiminin kesildiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarıyla bölgedeki su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.