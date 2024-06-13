Çok Bulutlu 31.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2024 11:02

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan seller nedeniyle "acil durum" ilan edildi

ABD'nin Florida eyaletinde Vali Ron DeSantis, bazı bölgelerde etkili olan seller nedeniyle "acil durum" ilan etti.

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan seller nedeniyle "acil durum" ilan edildi

DeSantis, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette şiddetli yağışın devam etmesinin beklendiğine işaret ederek "Önümüzdeki birkaç gün boyunca Güney Florida için ek şiddetli yağmur ve fırtınalar öngörülüyor ve bu da zaten etkilenmiş ve etkilenmeye devam eden bölgelerde koşulları daha da kötüleştirecek." uyarısında bulundu.

Selin etkisiyle bazı bölgelerde araçların durmak zorunda kaldığına dikkati çeken Vali DeSantis, "Yağış ve sel, bazı bölgelerde ana otoyollar, eyalet ve ilçe kara yolları, havalimanları, okullar da dahil olmak üzere kritik altyapıların kapasitesini etkilemiştir ve etkilemeye devam edebilir. Mümkünse yollardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

DeSantis, bu kapsamda eyalette "acil durum" ilan edildiğini ve sellerin olası etkisine karşı tedbiler alındığını kaydetti.

Güney Florida'yı dün vuran şiddetli yağışlar sellere yola açarken bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirmişti.

Meteoroloji yetkilileri, Florida'da yağışların birkaç gün daha devam edeceğini öngören hava tahmin raporlarını paylaşmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
BM: Gazze'de yerleşim yerlerinde veya yakınlarında 330 bin ton atık birikti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Sinemalarda bu hafta
12:20
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
12:12
Son bir haftada 30 terörist etkisiz hale getirildi
11:40
Antalya Havalimanı'nda mayısta yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet verildi
12:10
Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife 1 Temmuz'da başlıyor
11:25
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye olmasaydı enerji arzımız güvenli olmazdı
Başkentte Kurban Bayramı hazırlıkları
Başkentte Kurban Bayramı hazırlıkları
FOTO FOKUS
Müzisyenler Filistin için ses verdi
Müzisyenler Filistin için ses verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ