ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan seller nedeniyle "acil durum" ilan edildi

DeSantis, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette şiddetli yağışın devam etmesinin beklendiğine işaret ederek "Önümüzdeki birkaç gün boyunca Güney Florida için ek şiddetli yağmur ve fırtınalar öngörülüyor ve bu da zaten etkilenmiş ve etkilenmeye devam eden bölgelerde koşulları daha da kötüleştirecek." uyarısında bulundu.

Selin etkisiyle bazı bölgelerde araçların durmak zorunda kaldığına dikkati çeken Vali DeSantis, "Yağış ve sel, bazı bölgelerde ana otoyollar, eyalet ve ilçe kara yolları, havalimanları, okullar da dahil olmak üzere kritik altyapıların kapasitesini etkilemiştir ve etkilemeye devam edebilir. Mümkünse yollardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

DeSantis, bu kapsamda eyalette "acil durum" ilan edildiğini ve sellerin olası etkisine karşı tedbiler alındığını kaydetti.

Güney Florida'yı dün vuran şiddetli yağışlar sellere yola açarken bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirmişti.

Meteoroloji yetkilileri, Florida'da yağışların birkaç gün daha devam edeceğini öngören hava tahmin raporlarını paylaşmıştı.