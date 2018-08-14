ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Wilson'dan yaptırımlara eleştiri

ABD merkezli Fox TV'nin yayınına katılan Ross Wilson, Washington’un yaptırım kararını eleştirerek, geri adım atılmaması durumunda bunun hem ABD'ye hem de dünyaya olumsuz etkisi olacağını açıkladı.

Yaptırımların iki büyük riski var

Ross Wilson, Türkiye'ye yönelik yaptırımların iki büyük riski taşıdığını söyledi. Wilson'a göre bu risklerden ilki, her iki ülke için yıllardır büyük önem arz eden ilişkilerin olumsuz etkilenmesi. İkincisi ise Türkiye ekonomisindeki olumsuz bir gidişatın diğer piyasaları da olumsuz etkileyecek olması.

Türkiye'ye yönelik kararların ABD'nin çıkarlarında büyük tahribata yol açacağını söyleyen Wilson, ülkesine geri adım atma çağrısı yaptı.

Kaynak: TRT Haber, Fox