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Filistin yönetimi yakında Oslo anlaşmasından çekilecek

Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin yönetiminin Oslo anlaşmasından çekilmesinin çok yakın olduğunu açıkladı

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Filistin yönetimi yakında Oslo anlaşmasından çekilecek

Bir televizyon programında konuşan Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Oslo anlaşmasından çekilmelerinin çok yakın olduğunu söyledi ancak konuyla ilgili başka bilgi vermedi.

İsrail'le Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo anlaşmasıyla FKÖ İsrail'in mevcudiyetini, İsrail de FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanımıştı. Anlaşmada, 5 yılı geçmeyecek bir süreyle geçici Filistin yönetiminin kurulmasına karar verilmişti.

Filistin Merkez Konseyi'nin çarşamba günü Ramallah'ta gerçekleştirmesi planlanan toplantıda, Filistin Ulusal Konseyi'nin son toplantısında alınan kararların yanı sıra geçici yönetimden devlet kurma aşamasına geçiş için mekanizmalar oluşturulması konularının görüşülmesi bekleniyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: oslo anlaşması, israil, filistin
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