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Dünya
AA 11.12.2024 12:45

ABD'nin California eyaletindeki yangında 20 binden fazla kişi için tahliye emri verildi

ABD'nin California eyaletinde süren yangın nedeniyle bölgede yaşayan 20 binden fazla kişinin tahliyesi emredildi.

ABD'nin California eyaletindeki yangında 20 binden fazla kişi için tahliye emri verildi
[Fotograf: AP]

California'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Malibu kentinde şiddetli rüzgar nedeniyle çıkan yangın devam ediyor.

Yangının 2 bin 800 dönümden fazla alana yayıldığını ifade eden yetkililer, 20 binden fazla bölge sakini için tahliye emri verdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgede etkili olan Santa Ana rüzgarın hızının saatte 64 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Bölgede güvenlik tedbirleri nedeniyle 40 binden fazla kişinin elektriği kesildi.

Ayrıca Santa Ana adı verilen şiddetli ve kuru rüzgarlar nedeniyle başka bölgelerde de yangın çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Malibu'da hızla yayılan alevler nedeniyle dün Pepperdine Üniversitesi kampüsündeki öğrenci ve çalışanlar tahliye edilmişti.

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