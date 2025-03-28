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Dünya
AA 28.03.2025 22:01

ABD'nin Çad'daki temsilcilikleri vize işlemlerini 90 günlüğüne kısıtladı

ABD'nin Çad'daki diplomatik temsilcilikleri vize verilmesini 90 günlüğüne kısıtladı.

ABD'nin Çad'daki temsilcilikleri vize işlemlerini 90 günlüğüne kısıtladı

Çad Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Çad'daki büyükelçilik ve konsolosluklarının buralardan yapılacak başvurular için vize verilmesini 28 Mart 2025'ten itibaren 90 gün kısıtladığını duyurdu.

Söz konusu kısıtlamanın turizm, eğitim ve ticaret vizelerini kapsadığı, ancak diplomatik vize ve oturum kartı sahiplerini etkilemediği belirtildi.

Çad vatandaşlarının, başka bir ülkedeki ABD temsilciliklerinden vize başvurusunda bulunma hakkı ise devam edecek.

Açıklamada ayrıca, Çad Dışişleri Bakanlığının bu karardan duyduğu üzüntü dile getirilerek, ABD yönetimiyle konunun sebeplerini netleştirmek ve kısıtlamayı en kısa sürede kaldırmak için işbirliği yapmaya hazır oldukları belirtildi.

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