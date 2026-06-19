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Dünya
Reuters 19.06.2026 15:57

ABD'li yetkili: İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı

ABD'li yetkili: İsrail ve Hizbullah, cuma günü yerel saatle 16.00’da ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

ABD'li yetkili: İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı

ABD'li üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte, İsrail ve Hizbullah'ın bugün yerel saatle 16:00'da başlayan bir ateşkes konusunda anlaştığını söyledi.

Yetkili, "Hizbullah ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı" dedi ve ABD ile Katar'ın müzakerecilerinin İran'ın yardımıyla anlaşmaya vardığını ekledi.

İsrail basını: İsrailli yetkililer, Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.

Hizbullah kaynakları, "Ateşkes dendikten sonra biz uygulamaya başladık." açıklamasında bulundu.

Lübnan basını: İşgalci İsrail ordusunun ateşkese rağmen Nabatiye ve Lübnan’ın güneyindeki diğer beldelere art arda düzenlediği hava saldırılarında ölü ve yaralılar var.

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