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Dünya
AA 19.06.2026 15:23

İran, 60 günlük süreçte Hürmüz'den geçmek isteyen gemilerle ilgili şartları açıkladı

İran’ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi (PGSA), ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat ve resmi direktifler doğrultusunda, geçiş talebinde bulunan gemilerin 60 günlük süre boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerine izin verileceğini duyurdu.

İran, 60 günlük süreçte Hürmüz'den geçmek isteyen gemilerle ilgili şartları açıkladı

PSGA’nın ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazından geçişlere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Açıklamada, ABD ile sağlanan mutabakatın imzalanması ve yetkililer tarafından verilen direktiflere istinaden, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen tüm başvuru sahiplerine, 60 günlük süre boyunca geçiş izni verileceği belirtildi.

Başvuruların "tek resmi yol" olan "psga.ir" ve "info@psga.ir" üzerinden yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, geçiş yapmak isteyen gemilere ait geçerli ve erişebilir bilgilerin ulaştırılması gerektiği belirtildi.

Geçiş talepleri 48 saat önce bildirilecek

Buna göre, Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışında gecikmelerin önlenmesi için, gerekli tüm bilgileri içeren geçiş taleplerinin boğaz bölgesine varmadan en az 48 saat önce gönderilmesi gerektiği ifade edildi.

ABD ile varılan mutabakatın imzalanması sonrasındaki 60 günlük süre boyunca güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri ile ilgili gemi sahiplerinden ücret tahsil edilmeyecek ve söz konusu ücretlerden İran hükümeti sorumlu olacak.

Geçiş güzergahında bazı güvenlik tehlikelerinin bulunması, güvenli geçişin sağlanması ve deniz kazalarının önlenmesi gibi konular için boğaza doğru hareket etmeden önce her gemi için rotanın ve planlanan geçiş zamanının koordine edilmesi şart koşulan açıklamada, buna uyumaması durumunda sorumluluğun gemi sahiplerine ait olduğu vurgulandı.

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İran Hürmüz Boğazı ABD
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