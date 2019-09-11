Çeçen komutan Zelimkhan Khangoshvili’ye geçtiğimiz ay Almanya’nın başkenti Berlin’de suikast düzenlenmişti.

Konu hakkında Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus hükumetinin cinayetle bağlantısı olmadığı savunulmuştu ancak Alman polisinin olayla ilgili bir Rus vatandaşını gözaltına alması, iki ülke arasında gerilime neden oldu.

“Komutanı Rusya infaz etti”

Amerikalı bir yetkili, infazın arkasında Rusya’nın olduğunu öne sürdü. Moskova’nın ülke dışındaki düşmanlarına karşı bir suikast kampanyası düzenlediğini iddia etti.

ABD’nin iddiasına ilişkin Berlin-Moskova hattından henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: WSJ

