"Türkiye, Suriye'de saha dinamiklerini değiştirdi. Rusya, Ankara ile anlaşma yapmak istedi."

ABD'li terörle mücadele uzmanı Charles Lister, İdlib ateşkesini bu sözlerle değerlendirdi. Ortadoğu Enstitüsünde uzman olan Lister, TRT Haber'e konuştu.

Bahar Kalkanı Harekatı'nın rejimi ürküttüğünü söyledi, "Harekat, İran'ın İdlib'e milis sevk etmesine yol açtı. Rusya'nın stratejisini gözden geçirmesini sağladı" dedi.

"Daha 10 gün öncesine kadar Rusya, Türkiye’nin İdlib’i teslim edeceği, Suriye muhalefetinin kaybedeceğini ve sonuçta zaferini ilan edeceğini düşünüyordu. Ancak sonra Türkiye’nin askeri müdahalesi geldi ve Rusya’nın pozisyonu 180 derece değişti. Bu yüzden Putin ve Erdoğan ile anlaşma yapmak istedi."

"Sahadaki çıkma, diplomasiyi kaçınılmaz yol olarak ortaya çıkardı"

Türkiye'nin Esed rejimine büyük kayıplar verdirdiğini de belirtti. Moskova'da varılan anlaşmayı Şam'ın da dikkate alması gerektiğini söyleyen Lister, "Suriye'de iç savaştan bu yana ilk kez devletle devletin çatışmalarına tanık oluyoruz. Bu, askeri değil diplomatik çözüm olasılığını güçlendiriyor. Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı çözüm rejimin istediği şekilde askeri olacaktı. Ancak şu an sahadaki çıkmaz, diplomasiyi kaçınılmaz yol olarak ortaya çıkardı" dedi.

Peki, Ankara-Moskova arasındaki ateşkese rejim uymazsa? Charles Lister'a göre, rejim anlaşmayı dikkate almaza kaybetmeye devam edecek.

"Teoride Suriye muhalefeti güçlendi. Tabi eğer çatışmalar devam ederse 48 saat öncesine döneriz rejimin kaybı artar ve Rusya devreye girmek durumunda kalır."

Haber: Tuna Şanlı